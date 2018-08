Helsott – neues Album im Oktober, Lyric-Video jetzt

12.08.2018

Die im sonnigen Kalifornien beheimateten Pagan Metaller HELSOTT haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „Slaves And Gods“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem neuen Album, das am 12. Oktober über M-Theory Audio weltweit in den Handel kommen wird.

Für das Artwork von „Slaves And Gods“ verpflichteten HELSOTT die Dienste von Künstler Felipe Machado Franco, der in der Vergangenheit mit Bands wie ICED EARTH, BLIND GUARDIAN und RHAPSODY OF FIRE arbeitete. Mix und Mastering der Platte übernahm Jean-François Dagenais, bekannt durch seine Arbeit mit KATAKLYSM, MISERY INDEX sowie DESPISED ICON.

HELSOTT-Frontmann Eric Dow über das Lyric-Video: „Wir sind stolz, Euch die erste Single und damit den Titeltrack unseres neuen Albums „Slaves And Gods“ zu präsentieren. Die harte Arbeit, die in diese Platte geflossen ist, lässt sich kaum messen und wir haben das Gefühl, dass dieser Song alles vereint, wofür wir in den letzten acht Jahren gearbeitet haben.“

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Slaves And Gods [Feat. Dr. Leif Kjonnsfleis and Bjorn Friedrichsen]

02. The Coward’s Curse [Feat. Kevin Storm and Bjorn Friedrichsen]

03. Winter Smells Like Death [Feat. Masha Scream, Lazar and Bjorn Friedrichsen]

04. Whiskey Breath [Feat. Bjorn Friedrichsen]

05. Eye Of The Past [Feat. Damna, Dom Crey, Kevin Storm And Bjorn Friedrichsen]

06. Trollskald [Feat. Trollmannen, Kevin Storm And Bjorn Friedrichsen]

07. Zep Tepi

08. Return Hyperborea

09. Honour Thy Valkyrie

10. Runnin‘ Down A Dream [TOM PETTY-Cover]

Foto: Helsott