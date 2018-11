Herman Frank – hört den neue Song „Sinners“ von „Fight The Fear“

24.11.2018

Die um den gleichnamigen Gitarristen versammelten HERMAN FRANK haben mit „Sinners“ einen ersten Song von ihrem kommenden Album vorgestellt. Die Platte wird auf den Titel „Fight The Fear“ hören und am 8. Februar abermals über das Hamburger Label AFM Records erscheinen. Hier der Track:

Neben VICTORY und ACCEPT war HERMAN FRANK Mitte der 80er auch bei den einheimischen Metallern SINNER aktiv und spielte auf deren heute legendärem Album „Touch Of Sin“. Zudem musizierte Frank Mitte bis Ende der 90er mit einer Band namens MOON’DOC und nahm 2014 das PÄNZER-Erstlingswerk „Send Them All To Hell“ mit auf.

Album VÖ: 08. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Until The End

02. Fear

03. Terror

04. Sinners

05. Hatred

06. Hail & Row

07. Hitman

08. Stay Down

09. Rock You

10. Don’t Cross The Line

11. Are You Ready

12. Wings Of Destiny

13. Waiting For The Night

14. Lost In Heaven

Line-Up

Rick Altzi – Vocals

Herman Frank – Guitars

Heiko Schröder – Guitars

Michael Müller – Bass

André Hilgers – Drums

Foto: Herman Frank