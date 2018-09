Impellitteri – erstes Video zum neuen Album „The Nature Of The Beast“

15.09.2018

Die um den gleichnamigen Gitarristen versammelten U.S. Metal-Veteranen IMPELLITTERI haben mit „Run For You Life“ einen brandneuen Song inklusive Video veröffentlicht. Es handelt sich dabei um den ersten Vorboten zu ihrem neuen Album „The Nature Of The Beast“, das am 12. Oktober über Frontiers Music erscheinen wird.

Der Bandkopf sagt über sein neues Album: „Die neue Musik wurde mit echter Hingabe und Liebe für Heavy Metal geschrieben. Ich denke, dass wir als Band mit jedem Album stärker werden. Unser Fähigkeiten als künstler wachsen mit fortschreitendem Alter, aber gleichzeitig klingen wir auf dieser Veröffentlichung noch energetischer, verrückter und jünger.“

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Hypocrisy

02. Masquerade

03. Run For Your Life

04. Phantom Of The Opera

05. Gates Of Hell

06. Wonder World

07. Man Of War

08. Symptom Of The Universe

09. Do You Think I’m Mad

10. Fire It Up

11. Kill The Beast

12. Shine On

Line-Up

Chris Impellitteri – Guitar

Rob Rock – Vocals

James Pulli – Bass

Patrick Johansson – Drums

Jon Dette – Drums [On Album]

Foto: Impellitteri