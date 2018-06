Impending Doom – neues Video zu „Paved With Bones“

29.06.2018

Die kalifornischen Metaller IMPENDING DOOM haben einen Videoclip zu ihrem Song „Paved With Bones“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „The Sin And Doom Vol. II“, das erst am 22. Juni über Entertainment One in den Handel gekommen ist. Der Clip entstand im Club „Chain Reaction“ in ihrer Heimatstadt Anaheim.

IMPENDING DOOM erklären ihr neues Video: „Wir wollten ein Event veranstalten, bei dem wir eine Show in unserer Heimatstadt spielen, die Fans schon früher kommen können, um unser neues Album vor allen anderen zu hören und dann ein Musikvideo drehen. Das ‚Chain Reaction‘ war dafür genau der richtige Ort – wir alle haben dort unsere frühen Gigs gespielt und weil man in einen recht engen Raum gepfercht ist, sorgt das für sehr intime Atmosphäre.“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. The Wretched and Godless

02. Burn

03. War Music

04. EVIL

05. Paved With Bones

06. The Serpents Tongue

07. Unbroken

08. Devils Den

09. Everything’s Fake

10. Run For Your Life [She Calls]

Foto: Impending Doom