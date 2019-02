Imperia – streamen Video zur neuen Single „Unspoken Words“

24.02.2019

Die norwegischen Gothic Metaller IMPERIA haben ein Video zu ihrem neuen Song „Unspoken Words“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet die neueste Single zu ihrem gerade [22. Februar 2019] erschienenen fünften Studio-Album „Flames Of Eternity“. Hier der Videoclip:

Die um die ehemalige SAHARA DUST-Sängerin Helena Iren Michaelsen versammelten IMPERIA verpflichteten für den Mix ihres neuen Albums den Dänen Jacob Hansen. Das Artwork zu „Flames Of Eternity“ wurde von Jan Yrlund [u.a. MANOWAR, STORMHAMMER] realisiert.

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Scarred Soul

02. Fear Is An Illusion

03. Unspoken Words

04. Book Of Love

05. Blinded

06. Invisible Tears

07. Otherside

08. Beauty Within

09. My Guardian Angel

10. The Ocean

11. A Crying Heart

12. Mother [Piano Version]

Foto: Imperia