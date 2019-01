In Flames – präsentieren „I, The Mask“-Titeltrack mit Lyric-Video

11.01.2019

Die schwedischen Melodic Death Metal-Veteranen IN FLAMES haben ein Lyric-Video zum Titeltrack ihres nächsten Albums „I, The Mask“ vorgestellt. Die Platte soll am 1. März 2019 über Nuclear Blast in den Handel kommen, wobei das Video natürlich bereits jetzt nachstehend angesehen werden kann:

IN FLAMES-Sänger Anders Fridén dazu: „Dieses Album ist etwas ganz Besonderes für uns! Seit unserer letzten Scheibe ‚Battles‘ haben wir unser eigenes Festival ins Leben gerufen und sind ununterbrochen auf Tour gewesen, beides hat eine noch engere Verbindung zwischen unseren Fans und uns erschaffen. Und das war eine große Inspiration für das Album. Es war eine so ausgedehnte Reise, die noch lange nicht vorbei ist und wir sind so dankbar für die Unterstützung unserer Fans. Deshalb widmen wir ihnen unser 13. Album ‚I, The Mask‘, denn nur wegen euch sind wir in der Lage, seit so vielen Jahren Musik schreiben und jeden Abend für euch spielen zu können! IN JESTERHEADS WE TRUST.“

Album VÖ: 01. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Voices

02. I, The Mask

03. Call My Name

04. I Am Above

05. Follow Me

06. [This Is Our] House

07. We Will Remember

08. In This Life

09. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me

Foto: Patric Ullaeus