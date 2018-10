Into Eternity – stellen neuen Song „Sandstorm“ mit Lyric-Video vor

20.10.2018

Die kanadischen Progressive Metaller INTO ETERNITY haben mit „Sandstorm“ einen brandneuen Song inklusive dazu passendem Lyric-Video vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „The Sirens“, das bereits am 26. Oktober über M-Theory Audio in den Handel kommen soll. Hier der Song:

Auf „The Sirens“ begrüßen INTO ETERNITY zahlreiche Gastmusiker – darunter auch Stu Block, der von 2005 bis 2013 bei der Band sang, ehe er das Mikro bei ICED EARTH übernahm. Auch Cam Dixon [Ex-ANNIHILATOR] und Glen Drover [Ex-MEGADETH] werden zu der Platte Gastbeiträge liefern.

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Sirens

02. Fringes Of Psychosis

03. Sandstorm

04. This Frozen Hell

05. Nowhere Near

06. Devoured By Sarcopenia

07. Fukushima

08. The Scattering Of Ashes

Line-Up

Tim Roth – Lead Guitar/Vocals

Amanda Keirnan – Vocals

Troy Bleich – Bass/Backing Vocals

Bryan Newbury – Drums,

Justin Bender – Guitar

Matt Cuthberson – Guitar

Foto: Into Eternity