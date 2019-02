Iron Fire – kündigen neues Album „Beyond The Void“ für März an

06.02.2019

Die dänischen Power Metal-Veteranen IRON FIRE haben mit „Beyond The Void“ ein neues Album angekündigt. Die inzwischen neunte Platte der Truppe aus Kopenhagen wird am 8. März 2019 in den Handel kommen. Bereits jetzt gibt es ein Lyric-Video zum Titeltrack zu sehen [und zu hören]:

Für Mix und Mastering ihres neuen Albums arbeiteten IRON FIRE mit niemand Geringerem als Tue Madsen [u.a. THE HAUNTED, DARK TRANQUILITY, MADBALL] zusammen. Das spektakuläre Artwork zu ihrem neuen Album stammt vom Künstler Daemorph, der auch schon für ihr letztes Werk „Among The Dead“ malte.

Album VÖ: 08. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Intro

02. Beyond The Void

03. Final Warning

04. Cold Chains Of The North

05. Wrong Turn

06. Bones And Gasoline

07. Old Habits Die Hard

08. Judgement Day

09. To Hell And Back

10. One More Bullet

11. The Devils Path

12. Out Of Nowhere

Line-Up

Martin Steene – Vocals

Kirk Backarach – Guitars

Gunnar Olsen – Drums

Foto: Iron Fire