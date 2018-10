Iron Maiden – veröffentlichen remasterte Alben als Digipaks neu

13.10.2018

Die britischen Heavy Metal-Titanen IRON MAIDEN werden ihre klanglich aufbereiteten Klassiker-Alben ab November und bis ins kommende Jahr als Digipak-Fassungen neu veröffentlichen. Das umfasst sämtliche ihrer Alben vom Debüt bis zu „The Book Of Souls“ [erscheint nicht das erste Mal als Digi].

Nachdem IRON MAIDEN ihre Alben von 2014 bis 2017 bereits als hochwertige Vinyl-Auflagen in klanglich nachgebesserter Form neu aufgelegt hatten, soll nun die CD-Form nachgereicht werden. Das Audiomaterial stammt dabei aus dem 2015 digital veröffentlichten Projekt „Mastered for iTunes“.

IRON MAIDEN-Bassist Steve Harris dazu: „Wir wollten diese Alben schon vor langer Zeit noch einmal anfassen und das Remaster von 2015 hat mir sehr gefallen. Ich fand, dass unsere Alben nie besser geklungen haben und es ist nur richtig, wenn wir sie in dieser Form auch auf CD verfügbar machen.“

November

Iron Maiden

Killers

The Number Of The Beast

Piece Of Mind

Februar 2019

Powerslave

Somewhere In Time

Seventh Son Of A Seventh Son

No Prayer For The Dying

April 2019

Fear Of The Dark

The X Factor

Virtual XI

Brave New World

Juni 2019

Dance Of Death

A Matter Of Life And Death

The Final Frontier

The Book Of Souls

Foto: John McMurtrie