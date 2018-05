Iron Reagan – gehen im Juni auf Europatour

Unter dem Banner von WE ARE SENTINELS haben sich der ehemalige ICED EARTH-Sänger Matt Barlow und sein früherer PYRAMAZE-Weggefährte Jonah Weingarten für ein neues Projekt zusammengetan. Am 6. Juli wird das Duo sein selbst betiteltes Debüt-Album europaweit über das Indie-Label SAOL in den Handel bringen.