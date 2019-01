Iron Savior – veröffentlichen neues Album „Kill Or Get Killed“ im März

22.01.2019

Die Hamburger Power Metaller IRON SAVIOR haben mit „Kill Or Get Killed“ den Titel ihres nunmehr 13. Albums bekannt gegeben. Die Platte, welche am 08. März 2019 über AFM Records in den Handel kommen wird, wurde einmal mehr in den „Powerhouse Studios“ von Frontmann Piet Sielck eingespielt. Mit „Eternal Quest“ gibt es schon einen ersten Song zu hören:

Mit dem Vorgänger-Album „Titancraft“ lieferten IRON SAVIOR das erfolgreichste Album ihrer bisherigen Geschichte ab – die Platte schaffte es in Deutschland immerhin auf Platz #62 der Albumcharts. Für das Artwork von „Kill Or Get Killed“ sicherten sich die Hamburger die Unterstützung von Felipe Machado Franco [u.a. BLIND GUARDIAN, BRAINSTORM].

Album VÖ: 08. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Kill Or Get Killed

02. Roaring Thunder

03. Eternal Quest

04. From Dust And Ruble

05. Sinner Or Saint

06. Stand Up And Fight

07. Heroes Ascending

08. Never Stop Believing

09. Until We Meet Again

10. Legends Of Glory

11. Sin City [AC/DC-Cover]

Line-Up

Piet Sielck – Vocals, Guitar

Joachim Küstner – Guitar

Jan-Sören Eckert – Bass

Patrick Klose – Drums

Foto: Iron Savior