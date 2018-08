Jetboy – veröffentlichen Making-Of zu „Born To Fly“

29.08.2018

Die mittlerweile seit 35 Jahren aktiven Rock ’n‘ Roller JETBOY werden am 25. Januar 2019 ein neues Album mit dem Titel „Born To Fly“ via Frontiers Music veröffentlichen. Nun hat die Band ein „Making Of“-Video veröffentlicht, das hinter die Kulissen des Aufnahmeprozesses blicken lässt:

JETBOY-Frontmann Mickey Finn dazu: „In ‚Born To Fly‘ geht es um das Gefühl, für Großes geboren zu sein und dann darum zu kämpfen und hart zu arbeiten, um es zu erreichen, ohne je aufzugeben und sich zudem nur an seine eigenen Regeln zu halten. Denkt daran: Manchmal kommt wahre Größe durch kleine Etappensiege. Wenn es sich für Euch gut anfühlt, dann ist es auch gut!“

Album VÖ: 25. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Beating The Odds

02. Born To Fly

03. Old Dog, New Tricks

04. The Way That You Move Me

05. Brokenhearted Daydream

06. Inspiration From Desperation

07. All Over Again

08. She

09. A Little Bit Easy

10. Every Time I Go

11. Smoky Ebony

12. Party Time!

Line-Up

Mickey Finn – Lead Vocals, Harmonica

Fernie Rod – Rhythm, Lead Guitar, Vocals

Billy Rowe – Rhythm, Slide Guitar, Vocals

Eric Stacy – Bass

Al Serrato – Drums

Foto: Jetboy