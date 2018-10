Johnny Gioeli – legendärer Sänger veröffentlicht erstes Solo-Album

09.10.2018

Sänger JOHNNY GIOELI, vor allem bekannt durch seine Arbeit mit HARDLINE und dem deutschen Gitarristen AXEL RUDI PELL, hat mit „One Voice“ sein erstes Solo-Album angekündigt. Die Platte soll am 7. Dezember über die italienische Plattenschmiede Frontiers Music erscheinen.

JOHNNY GIOELI über sein Solo-Album: „Musik zu erschaffen ist mein Leben. Mit einer kleinen Idee zu beginnen und sie zu einem Song zu formen, der in den Leuten etwas auslöst, hat mich schon immer erfüllt. Als ein junger Mann in meiner Heimatstadt durch einen Unfall gelähmt wurde, wusste ich, dass ich etwas Besonderes machen muss. Ich wollte dieses Solo-Album machen, um ihm mit den enormen Kosten zu helfen, die mit der Reha zusammenhängen.“

„Ich weiß auch, dass diejenigen, denen meine Musik gefällt, Fans fürs Leben sind und dass auch sie helfen wollen würden. Es ist ein Denkmal für all die guten Herzen, die es auf diesem Planeten gibt. Ich bin eines Morgens mit dem Titel ‚One Voice‘ in meinem Kopf aufgewacht und ich bin unheimlich stolz auf dieses erhebende Album!“

Album VÖ: 07. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Drive

02. It

03. One Voice

04. Mind Melt

05. Running

06. Deeper

07. Let Me Know

08. Hit Me Once, Hit Ya Twice

09. Price We Pay

10. Out Of Here

11. Oh Fathers

Line-Up

Johnny Gioeli – Vocals

Eric Gadrix – Guitars

Nik Mazzucconi – Bass

Marco Di Salvia – Drums

Alessandro Del Vecchio – Keyboards

Foto: Johnny Gioeli