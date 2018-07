Judas Priest – Video zu „No Surrender“ ist da

23.07.2018

Die britischen Heavy Metal-Urgesteine JUDAS PRIEST haben ein Video zu ihrem Song „No Surrender“ ins Netz gestellt. Der Titel entstammt ihrem aktuellen Album „Firepower“, das von britischen Soundmeister Andy Sneap produziert wurde und im März erschienen ist.

JUDAS PRIEST-Sänger Rob Halford über „No Surrender“: „Das Großartige an Priest ist, dass wir in all den Jahren, in denen wir Musik gemacht haben, immer die Fahne des Metal hochgehalten haben – dieses Leuchtfeuer der Hoffnung, das einem sagt, dass egal welche Schwierigkeiten man im Leben überwinden muss, man am Ende auf der Gewinnerseite stehen wird. Wir haben versucht, in unseren Songs diese positive Erfahrung in den Mittelpunkt zu stellen. ‚No Surrender‘ ist also ein Statement.“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

Firepower

Lighning Strike

Evil Never Dies

Never The Heroes

Necromancer

Children Of The Sun

Guardians

Rising From Ruins

Flame Thrower

Spectre

Traitors Gate

No Surrender

Lone Wolf

Sea Of Red

Foto: Justin Borucki