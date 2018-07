Jungle Rot – wettern in „A Burning Cinder“ gegen Trump

01.07.2018

Die aus Wisconsin stammenden Death Metaller JUNGLE ROT haben mit „A Burning Cinder“ einen neuen Song veröffentlicht, in dem sich die Band kritisch mit der Politik von U.S.-Präsident Donald Trump auseinandersetzt. Die inzwischen neunte Platte der Mannschaft wird schlicht auf den Bandnamen hören und soll am 20. Juli weltweit über Victory Records in die Läden kommen.

Über den Inhalt von „A Burning Cinder“ äußert sich JUNGLE ROT-Frontmann Dave Matrise so: „Auf Betreiben des Präsidenten hin hat sich die U.S.-Regierung als die Blinden erwiesen, die die Blinden führen wollen. Ich musste etwas schreiben, das zeigt, dass es Vergeltung und Revolution geben wird, was schlussendlich im Weltkrieg und damit enden wird, dass die Erde zu Asche verbrannt wird.“

Das neue Album von JUNGLE ROT wird nicht nur als CD, sondern auch in diversen limitierten Vinyl-Fassungen erscheinen – das kündigt die Band über ihre Facebook-Seite an. Die Versionen „Blood In The Water“ und „Tropical Lava“ sind dabei auf 150 Exemplare limitiert, die „Blood Red“-Schallplatte gibt es 700-mal. Zudem wir eine auf 75 Stück limitierte Kassette zu haben sein.

Album VÖ: 20.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

Send Forth Oblivion

Delusional Denial

A Burning Cinder

Triggered

Fearmonger

Stay Dead

Glory For The Fallen

Pumped Full Of Lead

Twisted Mind

Terrible Certainty [KREATOR-Cover]

Foto: Jungle Rot