Jungle Rot – neues selbst betiteltes Album am 20. Juli

11.06.2018

Die aus Wisconsin stammende Death Metal-Band JUNGLE ROT hat ein neues Album über ihr Label Victory Records angekündigt. Die inzwischen neunte Platte der Mannschaft wird schlicht auf den Bandnamen hören und soll am 20. Juli weltweit in die Läden kommen. Mit „Fearmonger“ hat die Truppe bereits einen ersten Song vorgestellt, in dem DESTRUCTION-Frontmann Schmier als Gastsänger auftaucht:

Das neue Album von JUNGLE ROT wird nicht nur als CD, sondern auch in diversen limitierten Vinyl-Fassungen erscheinen – das kündigt die Band über ihre Facebook-Seite an. Die Versionen „Blood In The Water“ und „Tropical Lava“ sind dabei auf 150 Exemplare limitiert, die „Blood Red“-Schallplatte gibt es 700-mal. Zudem wir eine auf 75 Stück limitierte Kassette zu haben sein.

Album VÖ: 20.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

Send Forth Oblivion

Delusional Denial

A Burning Cinder

Triggered

Fearmonger

Stay Dead

Glory For The Fallen

Pumped Full Of Lead

Twisted Mind

Terrible Certainty [KREATOR-Cover]

Foto: Jungle Rot