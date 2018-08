Kalmah – versehen „Take Me Away“ mit Video

30.08.2018

Die finnischen Metaller KALMAH haben ihren Song „Take Me Away“ mit einem dazu passenden Video versehen. Die Nummer kommt von ihrem aktuellen Album „Palo“, das bereits am 6. April über Spinefarm in den Handel gekommen ist. Den Videoclip gibt es natürlich nachstehend zu sehen:

KALMAH-Gitarrist Antti Kokko sagte über das neue Album: „Fast 30 Jahre Sumpf-Wahnsinn und nun können wir Euch unser neues Album ‚Palo‘ mit funkelnd-scharfem Dreizack präsentieren. Die Platte ruht sicher auf den Wurzeln der Band und kann doch frischen Atem aus den geteerten Lungen des Sumpf-Lords bieten.“

Album VÖ: 6. April 2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Blood Ran Cold

02. The Evil Kin

03. The World Of Rage

04. Into The Black Marsh

05. Take Me Away

06. Paystreak

07. Waiting In The Wings

08. Through The Shallow Waters

09. Erase And Diverge

10. The Stalker

Line-Up

Veli-Matti Kananen – Keyboards

Timo Lehtinen – Bass

Pekka Kokko – Vocals, Guitars

Antti Kokko – Guitar

Janne Kusmin – Drums

Foto: Kalmah