Kamelot – kündigen weitere Europa-Tour + Support-Bands an

27.11.2018

Die Symphonic-Metaler von KAMELOT haben eine weitere Europa-Tour durch viele Länder für März 2019 angekündigt. Unterstützung erhalten sie dabei von den schwedischen Progressive-Metalern von EVERGREY, sowie von VISIONS OF ATLANTIS aus Österreich. Die entsprechenden Tour-Daten seht ihr weiter unten.

KAMELOT-Gitarrist Thomas Youngblood kommentiert folgendermaßen: „ Wir sind super aufgeregt, unsere zweite Shadow-Theory Tour für Europa ankündigen zu können! Unterstützen auf der dieser visuellen und akustischen Reise werden uns EVERGREY aus Schweden und die herausragenden VISIONS OF ATLANTIS Wir freuen uns riesig, wieder in Europa auftreten zu können und die Show in einige neue Städte zu bringen!

EVERGREY-Sänger Tom Englund: „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir mit unseren Freunden von KAMELOT im März einige Shows spielen zu können! Stellt sicher, dass ihr vorbeikommt, es werden mit Sicherheit nächste, die alle Beteiligten nicht so schnell vergessen werden.“

Abschließend noch ein paar Worte von Clementine Dalauney von VISIONS OF ATLANTIS: „Wir werden den Truppen des Shadow Empires im März 2019 beitreten und sind mehr als aufgeregt, die Bühne erneut mit KAMELOT zu teilen! Wir hatten dieses Jahr viel Spaß miteinander und haben ihre professionellen und kraftvollen Shows, zusammen mit der tollen Stimmung ihrer Fans, sehr genossen. Wir möchten uns bei KAMELOT für das Vertrauen in VISIONS OF ATLANTIS bedanken, dass sie uns wieder jeden Abend die Show eröffnen lassen! EVERGREY sind auch dabei und zusammen werden wir gemeinsam einen Mix aus unterschiedlichen Emotionen erleben, den eure Herzen nicht vergessen werden!“

Foto: Tim Tronckoe