Kamelot – Video zu „Amnesiac“ aufgetaucht

29.05.2018

Die international aufgestellten Power Metaller KAMELOT haben einen Videoclip zu ihrem Song „Amnesiac“ veröffentlicht. Der aufwändig produzierte Kurzfilm entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Ivan Colic, der bereits bei „Phantom Divine“ auf dem Regiestuhl saß. „Amnesiac“ enstammt „The Shadow Theory“, dem aktuellen Album der Truppe um Sänger Tommy Karevik.

KAMELOT über ihr neues Video: „Wir bekommen ständig Unmengen an Informationen aus allen Ecken, die uns sagen, wie wir zu sein haben, was wir zu wollen haben undwas wir tun sollen… Ist die Realität, durch die wir uns Tag für Tag bewegen, also wirklich real? Das ist eine Frage, die wir uns alle von Zeit zu Zeit stellen sollten…“

Das aktuelle KAMELOT-Album „The Shadow Theory“ ist am 6. April 2018 über Napalm Records erschienen. Der Nachfolger zum 2015 veröffentlichten „Haven“ wurde von Sascha Paeth produziet und vom renommierten Jacob Hansen [u.a. COMMUNIC, EPICA] gemastert. Die Band selbst betrachtet das Album als den nächsten logischen Schritt nach „Haven“.

Album VÖ: 06.04.2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. The Mission

02. Phantom Divine [Shadow Empire]

03. Ravenlight

04. Amnesiac

05. Burns To Embrace

06. In Twilight Hours

07. Kevlar Skin

08. Static

09. Mindfall Remedy

10. Stories Unheard

11. Vespertine [My Crimson Bride]

12. The Proud And The Broken

13. Ministrium [Shadow Key]

Line-Up

Tommy Karevik – Vocals

Thomas Youngblood – Guitar

Sean Tibbetts – Bass

Oliver Palotai – Keyboard

Johan Nunez – Drums

Foto: Kamelot