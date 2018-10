Kataklysm – guckt Euch das Video zu „…And Then I Saw Blood“ an

17.10.2018

Die aus Québec stammenden Melodic Death Metal-Legenden KATAKLYSM haben ein Video zu ihrem Song „…And Then I Saw Blood“ ins Netz gestellt. Der Titel kommt selbstverständlich von ihrem noch immer aktuellen Album „Meditations“, das Anfang Juni über Nuclear Blast in die Läden gekommen ist.

KATAKLYSM-Frontmann Maurizio Iacono über den Song: „‚…And The I Saw Blood‘ kann auf viele unterschiedliche Arten interpretiert werden, da es auf einem offenen Konzept beruht. Jeder kann es anders auslegen, aber wir wollten, dass dieses animierte Video ein künstlerisches Flair erhält. Costin Chioreanu war der perfekte Mann dafür. Ich habe ihm gesagt, dass das zentrale Thema der Verrat zwischen zwei Freunden ist. Ich habe ihn gebeten, dass auf seine Art umzusetzen – ganz so, wie er Song und Thema wahrnimmt.“

Foto: Kataklysm