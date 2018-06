Kataklysm – neues Album „Meditations“ in den Charts

14.06.2018

Die kanadischen Melodic Death Metaller KATAKLYSM haben es mit ihrem neuen Album „Meditations“ in die Charts geschafft. In Deutschland landete die am 1. Juni 2018 veröffentlichte Platte auf Platz #21 der Albumcharts. In der Schweiz reichte es für die Truppe immer noch zu Platz Nummer #23. Weitere Chart-Platzierungen:

USA:

#3 Heatseekers/Top New Artist

#7 Current Hard Music

#15 Top Current Rock

#52 Top Current Albums

Kanada:

#12 Hard Music Albums

#80 Top Current Albums

KATAKYLSM über ihre Chart-Erfolge: „Es sind genau diese Momente, in denen sich die Opfer, die man über all die Jahre gebracht hat, in diesem Business auszahlen. Wenn Leute zusammenkommen, die deine Kunst zu schätzen wissen und eine Beziehung zu ihr aufbauen, sie unterstützen.

Dass wir nun unser bestes Erstwochenergebnis aller Zeiten geschafft haben und sogar in den Billboard Top 100 gelandet sind, ändert natürlich nichts an uns oder unserer Arbeitseinstellung, es gibt einem aber dennoch ein gutes Gefühl nach über 26 Jahren harter Arbeit! Danke an all unsere Fans, ob alt oder neu, für diesen Riesenerfolg. Kommt vorbei, wenn wir die neuen Songs in eurer Nähe spielen!“

Foto: Kataklysm