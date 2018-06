Kataklysm – Videoclip zu „Outsider“ vom neuen Album

03.06.2018

Die kanadischen Melodic Death Metal-Urgesteine KATAKLYSM haben ein Musikvideo zu ihrem Song „Outsider“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem nunmehr 13. Album, das den Titel „Meditations“ trägt und am vergangenen Freitag [01. Juni 2018] über Nuclear Blast erschienen ist.

Die Produktion des neuen KATAKLYSM-Albums hatten Gitarrist Jean-François Dagenais und Drummer Oli Beaudoin in der Hand. Für den Mix von „Mediations“ wurde Jay Ruston [u.a. ANTHRAX, STONE SOUR] von der Band hinzugezogen, das Matering übernahm Paul Logus, der auch schon für PANTERA gearbeitet hat.

KATAKLYSM-Gitarrist Jean-François Dagenais über die Arbeit mit Jay Ruston: „Da haben wir gepokert, weil man ja nie genau weiß, was man am Ende bekommt. Unsere Musik ist sehr extrem und bedingt dahern eine bestimmte Arbeitsweise, damit sie gut rüberkommt – da Jay Ruston eher ein traditioneller Rock- und Metal-Produzent ist, waren wir uns nicht sicher, ob das funktionieren würde. […] Als wir den fertigen Mix bekommen haben, saßen wir zusammen und riefen ‚Fuck yeah!‘ Wir hatten die richtige Entscheidung getroffen und es war perfekt!“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I’ll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn’t Break Doesn’t Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel

Foto: Kataklysm