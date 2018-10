Kissin‘ Dynamite – kündigen Headlinertour an

22.10.2018

Die deutschen Heavy Metaller KISSIN‘ DYNAMITE haben eine Headlinertour für nächsten März angekündigt.

‚EUROPE IN ECSTASY TOUR‘

KISSIN‘ DYNAMITE

15.03.19 DE Osnabrück – Bastard Club*

16.03.19 NL Enschede – Metropool**

20.03.19 DE Berlin – BiNuu*

23.03.19 DE Vacha/Eisenach – Vachwerk**

29.03.19 NL Eindhoven – Effenaar*

30.03.19 DE Hannover – Musikzentrum*

05.04.19 DE Köln – Kantine*

06.04.19 DE Hamburg – Markthalle*

10.04.19 IT Milano – Legend Club*

16.04.19 SK Bratislava – Randal Club

17.04.19 AT Wien – Flex*

18.04.19 HU Budapest – Dürer Kert*

19.04.19 AT Graz – Explosiv*

20.04.19 AT Wörgl – Komma*

*Special Guest: John Diva & The Rockets of Love

**Special Guest: Supernova Plasmajets

Ab dem 26. Oktober begleiten KISSIN‘ DYNAMITE die derzeit sämtliche Erfolgsrekorde brechende Band POWERWOLF bei sechzehn gemeinsamen Konzerten in ganz Europa.

KISSIN‘ DYNAMITE

on tour with POWERWOLF:

26.10.2018 Wiesbaden, Schlachthof (DE)

27.10.2018 Oberhausen, Turbinenhalle (DE)

29.10.2018 Hamburg, Große Freiheit 36 (DE)

31.10.2018 Berlin, Huxleys (DE)

01.11.2018 Warschau, Progresja (PL)

02.11.2018 Leipzig, Haus Auensee (DE)

06.11.2018 Wien, Arena (AT)

07.11.2018 Milan, Live Club (IT)

09.11.2018 München, Tonhalle (DE)

10.11.2018 Ludwigsburg, MHP Arena (DE)

11.11.2018 Eindhoven, Effenaar (NL)

12.11.2018 London, Koko (UK)

14.11.2018 Lausanne, Les Docks (CH)

15.11.2018 Zürich, Komplex 457 (CH)

16.11.2018 Geiselwind, Music Hall (DE)

17.11.2018 Saarbrücken, Saarlandhalle (DE)

Line-Up:

Hannes Braun – vocals

Ande Braun – guitars

Jim Müller – guitars

Steffen Haile – bass

Andi Schnitzer – drums