Kissin‘ Dynamite – neuer Song mit Anna Brunner

27.05.2018

Die schwäbischen Glam Metaller KISSIN‘ DYNAMITE haben mit „Ecstasy“ den Titeltrack ihres neuen Album vorgstellt. In der Nummer wird die Band von der schweizer Geigerin Anna Brunner unterstützt. Die Platte wird am 6. Juli über ihr neues Laben Metal Blade Records in den Handel kommen.

Das neue KISSIN‘ DYNAMITE-Album wird und erscheint zwei Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung „Generation Goddbye“ weltweit erscheinen. Produziert von Sänger Hannes Braun verspricht die neue Platte der Schwaben eine Rückkehr zum kantigen Sound ihrer Anfangstage.

Album VÖ: 6. Juli 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. I’ve Got The Fire

02. You’re Not Alone

03. Somebody´s Gotta Do It

04. Ecstasy

05. Still Around

06. Superhuman

07. Placebo

08. Breaking The Silence

09. Waging War

10. One More Time

11. Heart Of Stone

12. Wild Wind

13. No Time To Wonder

Foto: Kissin‘ Dynamite