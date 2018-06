Kreator – Doppel-Headlinertour mit Dimmu Borgir angekündigt

08.06.2018

Die einheimische Thrash Metal-Prominenz KREATOR wird sich im kommenden Winter zusammen mit den Dark Metallern DIMMU BORGIR auf Doppel-Headlinertour durch Europa begeben. Ebenfalls mit dabei sind Kollegen HATEBREED sowie die Death Metal-Supergroup BLOODBATH. Die Termine finden sich im Anschluss.

KREATOR-Frontmann Mille Petrozza kommentiert: „Ich bin mehr als begeistert, mich für dieses Killer-Package mit drei der einzigartigsten Bands der heutigen Metal-Welt zusammenzutun. Für diese Tour haben wir die bisher größte Show in unserer Geschichte vorbereitet, um die ultimative KREATOR-Erfahrung in einen Club in Eurer Nähe zu bringen. Die ‚European Apocalypse‘ wird DIE Tour 2018 sein und ich kann es kaum erwarten, Euch alle im Dezember zu sehen. Hail To The Hordes!“

HATEBREED fügen hinzu: „Wir fühlen uns geehrt und sind total aufgeregt, die Bühne mit solch einflussreichen und wichtigen Bands teilen zu dürfen. In einer Welt, in der wir alle gespalten zu sein schein, ist es wichtig, dass uns der Heavy Metal eint und inspiriert. Diese Tour bietet für jeden etwas: Thrash, Death, Black und Crossover! Wir sehen uns im Pit!“

Foto: Robert Eikelpoth