Krisiun – kündigen neues Album „Scourge Of The Enthroned“ an

05.07.2018

Die brasilianischen Technical Death Metal-Urgesteine KRISIUN haben ein neues Album mit dem Titel „Scourge Of The Enthroned“ angekündigt. Die Platte solle am 7. September erneut über Century Media Records in die Läden kommen, die seit dem 2000 erschienenen „Conquerors Of Armageddon“ jede Platte des Trios veröffentlicht haben.

KRISIUN über ihr neues Album: „Wir präsentieren Euch mit Stolz das Artwork zu unserem neuen Album! Basierend auf der sumerischen Mythologie zeigt es drei Götter des Altertums, die den Anfang der Schöpfung überschreiten – dargestellt vom unglaublichen Talent von Eliran Kantor.

„Anders als viele der durcheditierten und super polierten Platten heutzutage ist der Sound dieser Platte sehr organische geworden. Die Songs selbst sind schneller und brutaler als auf früheren Alben. Ihr bekommt also reinen, brutalen Death Metal in die Fresse!“

Als Produzent für „Scourge Of The Enthroned“ verpflichteten KRISIUN einmal mehr Andy Classen und dessen „Stage One Studio“ [u.a. BELPHEGOR, LEGION OF THE DAMNED], der auch schon für „Conquerors Of Armageddon“, „Southern Storm“ und „The Great Execution“ mit der Band arbeitete.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Scourge Of The Enthroned

02. Demonic III

03. Devouring Faith

04. Slay The Prophet

05. A Thousand Graves

06. Electricide

07. Abysmal Misery [Foretold Destiny]

08. Whirlwind Of Immortality

Foto: Pri Secco