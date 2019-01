L.A. Guns – kündigen neues Album „The Devil You Know“ für März an

24.01.2019

Die wieder erstarkten kalifornischen Sleaze Rock-Urgesteine L.A. GUNS haben mit „The Devil You Know“ den Titel ihres nächsten Albums vorgestellt. Der Nachfolger zum Reunion-Album „The Missing Peace“ soll am 29. März über Frontiers Music erscheinen. Mit „Stay Away“ gibt es schon jetzt eine erste Hörprobe:

L.A. GUNS-Gitarrist Tracii Guns über die kommende Platte: „Nach dem Erfolg von ‚The Missing Peace‘ haben sich viele Leute gewünscht, dass wir uns etwas mehr auf die Metal-Anteile unseres Sounds konzentrieren, was für mich persönlich auf die schönste Facette unseres Sounds ist. Ich habe mich auf meine NWOBHM-Wurzeln besonnen, ohne dabei meine früheren Inspirationsquellen aus den 60ern und 70ern zu ignorieren.“

Album VÖ: 29. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Rage

02. Stay Away

03. Loaded Bomb

04. The Devil You Know

05. Needle To The Bone

06. Going High

07. Gone Honey

08. Don’t Need To Win

09. Down That Hole

10. Another Season In Hell

11. Boom [Bonustrack]

