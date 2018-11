Last In Line – versprechen zweites Album im Februar

29.11.2018

Die aus ehemaligen Mitglieder von DIO bestehenden LAST IN LINE haben mit „II“ ein neues Album für das nächste Jahr angekündigt. Die zweite Platte der u.a. um Gitarrist Vivian Campbell [DEF LEPPARD] versammelten Band wird am 22. Februar über Frontiers Music erscheinen. Mit „Landslide“ gibt es schon einen ersten Song:

Auf „II“ wird erstmals Bassist Phil Soussan zu hören sein, der den tragischerweise verstorbenen Jimmy Bain aus der DIO-Originalbesetzung ersetzt. Für die Produktion ihres neuen Album gewannen LAST IN LINE Jeff Pilson, seines Zeichens Bassist der AOR-Formation FOREIGNER sowie in Ur-Line-Up der Heavy Metal-Veteranen DOKKEN.

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Intro

02. Black Out The Sun

03 Landslide

04. Gods And Tyrants

05. Year Of The Gun

06. Give Up The Ghost

07. The Unknown

08. Sword From The Stone

09. Electrified

10. Love And War

11. False Flag

12. The Light

Foto: Erik Nielsen