Leaves‘ Eyes – seht das Video zu „Riders On The Wind“

31.08.2018

Die deutsch-norwegischen Gothic Metaller LEAVES‘ EYES haben einen Videoclip zu ihrem neuen Song „Riders On The Wind“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Sign Of The Dragonhead“, das am 12. Januar über AFM Records in die Läden gekommen ist.

Bei „Sign Of The Dragonhead“ handelt es sich um das erste volle LEAVES‘ EYES-Album, auf dem Sängerin Elina Siirala vertreten ist, die 2016 für die bisherige Frontfrau Liv Kristine übernahm. Kristine war zudem mit Co-Sänger Alexander Krull verheiratet.

Album VÖ: 12. Januar 2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Sign Of The Dragonhead

02. Across The Sea

03. Like A Mountain

04. Jomsborg

05. Völva

06. Riders On The Wind

07. Fairer Than The Sun

08. Shadows In The Night

09. Rulers Of Wind And Waves

10. Fires In The North

11. Waves Of Euphoria

12. Beowulf [Bonustrack]

13. Winter Nights [Bonustrack]

Line-Up

Elina Siirala – Vocals

Alexander Krull – Vocals

Thorsten Bauer – Guitar

Pete Streit – Guitar

Joris Nijenhuis – Drums

Foto: Leaves‘ Eyes