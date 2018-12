Legion Of The Damned – zeigen Clip zu „Slaves Of The Southern Cross“

15.12.2018

Die holländischen Death/Thrash Metaller LEGION OF THE DAMNED haben mit „Slaves Of The Southern Cross“ einen neuen Song inklusive Video veröffentlicht. Selbiger kommt von ihrem neuen Album „Slaves Of The Shadow Realm“, das am 4. Januar 2019 über das österreichische Label Napalm Records in die Läden kommen soll.

Sänger Maurice Swinkels erklärt: „Auf unserem siebten Opus, das den Titel ‚Slaves Of The Shadow Realm‘ trägt, haben wir versucht, die Melodien von ‚Ravenous Plague‘ noch einen Schritt weiter zu bringen. Aber wir erhalten definitiv das heavy Songwriting und die Kantigkeit, für die LEGION OF THE DAMNED bekannt sind. Einfachheit ist der Schlüssel für diese Band und weniger ist mehr. Auf ‚Slaves Of The Shadow Realm‘ gibt es die volle Packung Heavyness, aber wir gehen in Sachen Melodie und Atmosphäre einen Schritt weiter.“

Album VÖ: 04. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Widows Breed

02. Nocturnal Commando

03. Charnel Confession

04. Slaves Of The Southern Cross

05. Warhounds Of Hades

06. Black Banners In Flames

07. Shadow Realm Of The Demonic Mind

08. Palace Of Sin

09. Priest Hunt

10. Azazels Crown

11. Dark Coronation

Foto: Legion Of The Damned