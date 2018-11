Like Moths To Flames – veröffentlichen Akustik-EP „Dark Divine Reimagined“

19.11.2018

Die U.S.-amerikanische Metalcore-Formation LIKE MOTHS TO FLAMES hat mit „Dark Divine Reimagined“ eine neue EP veröffentlicht. Das besondere an der drei Songs umfassenden Platte ist, dass es sich um als Akustik-Versionen neu aufgelegte Songs ihres letzten Albums „Dark Divine“ handelt.

LIKE MOTHS TO FLAMES erklären die Veröffentlichung: „Um den ersten Geburtstag von ‚Dark Divine‘ und der zugehörigen Headlinertour zu feiern, haben wir ein paar der Songs als Akustik-Nummern überarbeitet. Das wollten wir schon machen, seit wir das erste Mal über die Platte gesprochen haben. Damit ist der Veröffentlichungszyklus für uns abgeschlossen – wir sehen uns nächstes Jahr!“

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Empty The Same

02. Even God Has A Hell

03. Nowhere Left To Sink

