Lizzy Borden – neuer Song „The Scar Across My Heart“ verfügbar

12.06.2018

Die U.S.-amerikanischen Shock Rock-Veteranen LIZZY BORDEN haben mit „The Scar Across My Heart“ einen weiteren neuen Song ins Netz gestellt. Die Nummer kommt natürlich von ihrem nächsten Album, das den Titel „My Midnight Things“ tragen wird und am 15. Juni weltweit über Metal Blade Records in den Handel kommen soll.

Für die Studio-Arbeit an „My Midnight Things“ holten sich LIZZY BORDEN prominente Unterstützung: Das Album wurde von Greg Fieldman abgemischt, der bereits mit Giganten wie METALLICA und BLACK SABBATH gearbeitet hat. Für das Mastering gewann die Truppe Tom Baker, u.a. bekannt für seine Arbeit mit MARILYN MANSON und ROB ZOMBIE.

Zudem verspricht der LIZZY BORDEN-Frontmann eine neue Live-Show für das Album: „Ich habe bereits angefangen, die ‚My Midnight Things‘-Liveshow zu planen und ich kann es nicht erwarten, diese Songs live zu spielen. Es gibt so viele talentierte Musiker auf der Welt, ich bin sicher, dass ich die richtigen finden werde, damit sie mit mir auf der Tour die Bühne teilen. Und nur nach dem geurteilt, was wir im Moment besprechen, wird es die beste Show, die ich je aufgezogen habe. Ich spüre wirklich eine Aufregung, die ich seit Jahren nicht gefühlt habe. Das Beste kommt erst noch!“

Album VÖ: 13.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. My Midnight Things

02. Obsessed With You

03. Long May They Haunt Us

04. The Scar Across My Heart

05. A Stranger To Love

06. The Perfect Poison

07. Run Away With Me

08. Our Love Is God

09. My Midnight Things [Reprise]

10. We Belong To The Shadows

Foto: Lizzy Borden