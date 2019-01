Lords Of Black – verlieren Sänger Ronnie Romero

04.01.2019

Sänger Ronnie Romero [u.a. RAINBOW, THE FERRYMEN, DESTINIA] hat seinen Ausstieg bei der spanischen Heavy Metal-Band LORDS OF BLACK bekannt gegeben. Romero hatte seit 2014 in der Band gesungen und insgesamt drei Alben mit ihr aufgenommen, die letzten beiden beim italienischen Label Frontiers Music.

Ronnie Romero kommentiert seinen Abgang: „Ich wollte Euch nur sagen, dass ich meinen ‚Job‘ als Sänger von LORDS OF BLACK schon vor ein paar Wochen aufgegeben habe. Das waren fast fünf Jahre voller guter Musik, großartigen Erfahrungen und übermäßiger Liebe von den Fans überall auf der Welt. Das bedeutet mir sehr viel, also DANKE an Euch alle! Meinen Ex-Bandkollegen wünsche ich nur das Beste für ihre weitere Karriere.“

LORDS OF BLACK-Gitarrist Tony Hernando fügt hinzu: „Ich kann bestätigen, dass Ronnie Romero nicht länger der Sänger von LORDS OF BLACK ist. Das habe ich bereits gewusst, als ich an neuer Musik gearbeitet habe und wie Ihr Euch vorstellen könnt, ist es etwas, das mich wirklich enttäuscht und mir das Herz bricht. Ich respektiere seine Entscheidung und ich kann nur sagen, dass wir in diesen fünf Jahren eine tolle Zeit hatten, in der wir gemeinsam Musik gemacht haben und Ziele erreicht haben, die uns unmöglich erschienen. Dafür werde ich auf ewig dankbar sein.“

„Jetzt wird es Zeit, einen neuen Sänger zu finden, die Band wieder auf Vollgas zu beschleunigen dann das bisher beste LORDS OF BLACK-Album zu machen. Ich möchte klarmachen, dass wir definitiv im August auf dem ‚Leyendas Del Rock‘-Festival spielen werden und wir sind auch gerade dabei, weitere Konzerte zu buchen. Und zuletzt möchte ich mich noch bei Euch, den Fans bedanken! Ihr wart großartig und ich werde Euch weiter alles geben!“

Foto: Lords Of Black