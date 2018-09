Lucifer’s Child – stellen neuen Song „Viva Morte“ bereit

05.09.2018

Die aus Griechenland stammenden Black Metaller LUCIFER’S CHILD haben mit „Viva Morte“ einen brandneuen Song ins Netz gestellt. Selbiger bietet einen Vorgeschmack auf ihr neues Album „The Order“, das am 9. November über Agonia Records in den Handel kommen wird.

LUCIFER’S CHILD-Gitarrist und Produzent George Emmanuel über das neue Album: „Nach drei Jahren, in denen wir das neue Material zusammengetragen und unsere Ideen und unseren Sound geformt haben, sind wir nun endlich bereit, unser zweites Album mit dem Titel ‚The Order‘ zu präsentieren. Die Hölle wartet!“

Album VÖ: 9. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Viva Morte

02. The Order

03. Fall Of The Rebel Angels

04. Through Fire We Burn

05. El Dragón

06. Black Heart

07. Haraya

08. Siste Farvel

Line-Up

Marios Dupont – Vocals

George Emmanuel – Guitars

Stathis Ridis – Bass

Nick Vell – Drums

Foto: Lucifer’s Child