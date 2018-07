Mad Max – zeigen das Video zu „Beat Of The Heart“

23.07.2018

Die einheimischen Melodic Rock-Urgesteine MAD MAX haben mit „Beat Of The Heart“ eine neue Single inklusive Video vorgestellt. Selbige bietet einen Vorgeschmack auf ihr neues Album, das den simplen Titel „35“ trägt und am 10. August über SPV/Steamhammer veröffentlicht wird.

Die Band sagt zum ihrem neuen Videoclip: „Wir wollten wenigstens einmal in der Geschichte von MAD MAX ein Video drehen, dass die Optik und das Gefühl eines kleinen Kinofilms hat. Dank der Unterstützung unseres Sponsors Hubert Teichmann haben wir diese Gelegenheit endlich bekommen.“

Finanziert vom Augsburger Kunst-Mäzen Hubert Teichmann wurde der Clip zu „Beat Of The Heart“ von Regisseur Oliver Betke realisiert. Die Hauptrolle in dem Filmchen spielt Vinzenz Kiefer, der dem deutschen Publikum vor allem aus dem Oscar-nominierten „Der Baader Meinhof Komplex“ bekannt sein dürfte.

Album VÖ: 10. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Hutch [Intro]

02. Running To Paradise

03. Beat Of The Heart

04. D.A.M.N.

05. Snowdance

06. Thirty 5

07. Already Gone

08. False Freedom

09. Goodbye To You

10. Rocky Road

11. Paris Is Burning [Bonustrack]

Foto: Mad Max