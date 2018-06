Madball – veröffentlichen Video zu „Rev Up“

10.06.2018

Die New Yorker Hardore-Legenden MADBALL haben ein Video zu ihrem Song „Rev Up“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „For The Cause“, das am 15. Juni über das Donzdorfer Label Nuclear Blast erscheinen wird. Der Clip kann nachstehend angesehen werden:

MADBALL haben ihr neues Album „For The Cause“ in den dänischen „Antfarm Studios“ aufgenommen. Als Produzenten gewann die Band Tue Madsen, der bereits mit Bands wie SICK OF IT ALL sowie THE HAUNTED oder MESHUGGAH gearbeitet hat. Die Gitarren wurden vom ehemaligen MADBALL-Gitarristen Matt Henderson aufgenommen, der jedoch nicht mit der Truppe auf Tour gehen wird.

Auf „For The Cause“ begrüßen die New Yorker u.a. Rapper ICE-T als Gastmusiker. Die Band dazu: „Es ist wahrlich eine Ehre, ICE-T auf unserem Album zu haben! Ich bin von seiner frühen Hip Hop-Zeit bis heute mit seiner Musik aufgewachsen. Er ist eine echte Legende, aber auch ein absolut anständiger Typ – das geht nicht immer Hand in Hand. Ice hat großen Respekt vor dem New Yorker Hardcore und MADBALL und das bedeutet uns die Welt.“

Album VÖ: 15.06.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Smile Now Pay Later

02. Rev Up [Feat. Sick Jacken]

03. Freight Train

04. Tempest

05. Old Fashioned

06. Evil Ways [Feat. Ice-T]

07. Lone Wolf

08. Damaged Goods

09. The Fog [Feat. Tim Timebomb & Steve Whale]

10. Es Tu Vida

11. For You

12. For The Cause

13. Confessions [Bonustrack]

Foto: Gatorfood