Madder Mortem – präsentieren das Video zu „Far From Home“

28.08.2018

Die norwegischen Alternative Metaller MADDER MORTEM haben ein Video zu ihrem neuen Song „Far From Home“ veröffentlicht. Die Nummer funktioniert als Vorbote für ihr neues Album „Marrow“, das am 21. September über Dark Essence in den Handel kommen wird. Hier der Clip:

MADDER MORTEM über den Song: „‚Far From Home‘ ist von einer Idee, die sich am frühen Morgen ergab, zu einem für die Band sehr typischen Song geworden. Die Nummer enthält alles, was wir lieben: Kontraste und Melodien, Zerbrechlichkeit und Heavyness, Verzweiflung und Hoffnung.“

Album VÖ: 21. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Untethered

02. Liberator

03. Moonlight Over Silver White

04. Until You Return

05. My Will Be Done

06. Far From Home

07. Marrow

08. White Snow, Red Shadows

09. Stumble On

10. Waiting To Fall

11. Tethered

Foto: Janne Kim Gitmark