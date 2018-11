Magnum – präsentieren Live-Video mit Tobias Sammet

09.11.2018

Die legendären britischen Hard Rocker MAGNUM haben ein Live-Video zu ihrem Song „Lost On The Road To Eternity“ ins Netz gestellt. In der Aufnahme, die sich auf ihrem neuen Live-Album „Live At The Symphony Hall“ [VÖ 18. Januar 2019] befinden wird, tritt EDGUY- und AVANTTASIA-Sänger Tobias Sammet als Gastmusiker auf.

MAGNUM-Gitarrist Tony Clarkin über das Konzert: „Das war wahrlich ein magischer Abend – vor allem, weil das eine Art Heimspiel für uns war, da wir alle aus der Gegend zwischen Birmingham und Wolverhampton kommen. Allerdings haben wir in den letzten 20 Jahren nur ein einziges Mal in Birmingham gespielt. Es war für MAGNUM also in mehrerer Hinsicht ein besonderer Anlass.“

Album VÖ: 18. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. When We Were Younger

02. Sacred Blood ‚Divine‘ Lies

03. Lost On The Road To Eternity

04. Crazy Old Mothers

05. Without Love

06. Your Dreams Won’t Die

07. Peaches And Cream

08. How Far Jerusalem

CD2

01. Les Morts Dansant

02. Show Me Your Hands

03. All England’s Eyes

04. Vigilante

05. Don’t Wake The Lion [Too Old To Die Young]

06. The Spirit

07. When The World Comes Down

Foto: Magnum