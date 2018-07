Manimal – neues Album „Purgatorio“ kommt am 7. September

06.07.2018

Die schwedischen Power Metaller MANIMAL haben mit „Purgatorio“ ein neues Album angekündigt. Die inzwischen zweite Platte der Formation aus Göteborg wird am 7. September 2018 erneut über das Hamburger Label AFM Records in die Läden kommen. Artwork und Tracklist des Albums sind jetzt schon verfügbar.

Die Wahl des Titels erklären MANIMAL so: „Zunächst einmal ist es der Titel eines der stärksten Stücke des Albums. Zudem passt dieser starke Begriff perfekt zu einem Metal-Album im Allgemeinen, und zu dieser Scheibe im Besonderen. Für mich reflektiert er den Zustand der Menschheit in unserer heutigen Welt – ein genereller und fortschreitender Zerfall, den wir offenbar nicht aufhalten können. Um dieses Thema drehen sich gleich mehrere Texte des Albums. Und schließlich: ‚Purgatorio‘ ist der Originaltitel des zweiten Teil von Dante Alighieris Meisterwerk ‚Göttliche Komödie’. Es ist bekanntlich nicht das erste Mal, dass wir uns von diesem speziellen literarischen Werk haben inspirieren lassen.“

Während sich MANIMAL um einen Großteil der Produktion von „Purgatorio“ selbst gekümmert haben, bediente sich die Truppe für ihr neues Album auch des Talents von Jakob Herrmann und den „Top Floor Studios“ [u.a. EUROPE, ANTHRAX, MACHINE HEAD, EVERGREY]. Für das Artwork konnte Claudio Bergamin gewonnen werden, der auch schon für JUDAS PRIEST arbeitete.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Black Plague

02. Purgatorio

03. Manimalized

04. Spreading The Dread

05. Traitor

06. Behind Enemy Lines

07. Denial

08. Edge Of Darkness

09. The Fear Within

Line-Up

Samuel Nyman – Vocals

Henrik Stenroos – Guitar

Kenny Boufadene – Bass

André Holmqvist – Drums

Foto: AFM Records / Manimal