Mantar – Details zum neuen Album

11.06.2018 Die Black/Doom/Punk-Band MANTAR hat die Details zum kommenden, dritten Album bekanntgegeben. Das neue Album der Band wird den Titel »The Modern Art Of Setting Ablaze« tragen, 12 Songs beinhalten und am 24. August 2018 über Nuclear Blast erscheinen. Statement der Plattenfirma Nuclear Blast Der Titel »The Modern Art Of