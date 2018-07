Manticora – zeigen Video zu „Echoes Of A Silent Scream“

06.07.2018

Die dänischen Thrash Metaller MANTICORA werden am 3. August 2018 ein neues Album namens „To Kill To Live To Kill“ auf den Markt bringen, das auf einem Horror-Roman von Frontmann Lars F. Larsen basiert. Nun hat die Band ein erstes Video zum neuen Song „Echoes Of A Silent Scream“ ins Netz gestellt:

Der Roman selbst, welcher den gleichen Namen wie das Album tragen wird, soll bereits im kommenden Mai in den Handel kommen. Die beiden auf „To Kill To Live To Kill“ aufbauenden MANTICORA-Alben werden hingegen als separate Veröffentlichung mit einem Jahr Abstand erscheinen.

Auf seiner Kickstarter-Seite berschreibt Larsen seinen Roman als eine Mischung aus Thriller-, Horror- und Splatter-Elementen. Als maßgebliche Einflüsse zitiert der MANTICORA-Frontmann und Autor sowohl die erfolgreiche Thriller-Reihe „Saw“ sowie den Roman „American Psycho“ von Bret Easton Ellis.

Aufgenommen und abgemischt wurde „To Kill To Live To Kill“ in den renommierten „Hansen Studios“ von Produzent Tommy Hansen, der auch schon mit Größen wie DESTRUCTION oder VOLBEAT arbeitete.

Album VÖ: 03. August 2018

Foto: David Troest