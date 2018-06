Marduk – Video zu „Viktoria“ online

28.06.2018

Die schwedischen Black Metal-Urgesteine MARDUK haben ein Video zu ihrem Song „Viktoria“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem neuen Album, das am 22. Juni über ihr langjähriges Label Century Media Records in hiesige Regale gekommen ist.

MARDUK-Gitarrist Morgan Steinmeyer Håkansson beschreibt „Viktoria“ so: „Für mich ist es eine Fortsetzung des ‚Frontschwein‘-Albums. Es ist somit ein typisches MARDUK-Album, würde ich sagen. Die Musik beschreibt eine andere Reise als auf ‚Frontschwein‘, aber es ist die Fortsetzung derselben Sache. Wie auf jedem MARDUK-Album ist es aber eine komplett andere musikalische Reise. Es gibt hier viel Abwechslung, Aggression, Hingabe und Gefühl. Das ist sehr schwer zu beschreiben, wenn es für einen selbst noch so frisch ist. Aber wir sind stolz darauf. Ich finde, es ist ein großartiges MARDUK-Album.“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Werwolf

02. June 44

03. Equestrian Bloodlust

04. Tiger I

05. Narva

06. The Last Fallen

07. Viktoria

08. The Devil’s Song

09. Silent Night

Foto: Marduk