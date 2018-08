Marty Friedman – kündigt neues Live-Album für Oktober an

25.08.2018

Der ehemalige MEGADETH-Gitarrist und seit langem erfolgreiche Solo-Künstler MARTY FRIEDMAN hat mit „One Bad M.F. Live!!“ die Veröffentlichung eines neuen Live-Albums für den 19. Oktober in Aussicht gestellt. Das enthaltene Konzert wurde am 14. April 2018 auf seiner aktuellen Tour auf dem „Guitarfest 2018“ in Mexiko mitgeschnitten.

MARTY FRIEDMAN zu seinem neuen Live-Album: „Dieses Live-Album ist als Verneigung zu den Konzert-Alben, die mich als Kind umgehauen haben, gedacht. Die Musik selbst ist modern und atombetrieben, aber die Präsentation ist bewusst old school gehalten. Das Tempo der Show, die Publikumsbeteiligung, die speziellen Live-Arrangements der Songs – all das sind Dinge, die mich als Kind begeistert haben.“

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Street Demon

02. Elixir

03. Amagi Goe

04. Inferno

05. Self Pollution

06. Devil Take Tomorrow

07. Mutation Medley [Feat. „Asche zu Asche“, „My Oh My“, „Forbidden City“, „Tornado Of Souls“]

08. Ripped

09. Whiteworm

10. Undertow

11. Dragon Mistress

12. Kaeritakunatta Yo

Foto: German Rojas – Factormetal.com