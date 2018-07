Meliah Rage – zeigen das Video zu „Idol Hands“

11.07.2018

Die U.S. Metaller MELIAH RAGE haben einen Videoclip zu ihrem Song „Idol Hands“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer bildet zugleich den Titeltrack zu ihrem neuesten Album, das am 27. April 2018 über Metal On Metal Records in die Läden gekommen ist. Hier das Video:

„Idol Hands“ kann als das „Comeback-Album“ von Sänger Paul Souza angesehen werden. Souza sang auf den MELIAH RAGE-Alben „Barely Human“ und „The Deep And Dreamless Sleep“ sowie dem 2011 erschienenen „Dead To The World“. Zwischenzeitlich wurde er von Mark Lopes abgelöst, der jetzt bei ROSS THE BOSS am Mikro steht.

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. The Kill-All Rule

02. Dark As Your Thoughts

03. Idol Hands

04. Crushed Beneath My Heel

05. Sentenced To Life

06. Absolute Power

07. Infernal Bleeding

08. Where Darkness Lies

Foto: Meliah Rage