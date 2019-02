Memoriam – nehmen ihr drittes Album auf

14.02.2019

Die britischen Old School Death Metaller MEMORIAM haben nach eigener Aussage mit den Aufnahmen zu ihrem dritten Album begonnen. Dazu hat sich die Band zusammen mit Produzent Russ Russell [u.a. NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, AT THE GATES] in den „Parlour Studios“ im britischen Kettering eingefunden.

MEMORIAM schreiben: „Hier sind wir also in der zweiten Woche der Aufnahmen in den ‚Parlour Studios‘ mit dem berüchtigten Russ Russell am Mischpult. Wir glauben, dass dies das Album ist, dass die Leute hören wollen, seit wir als MEMORIAM angefangen haben – es hat eine kantige Produktion, aggressive Vocals und Musik und ein paar Überraschungen, um die grauen Zellen bei Laune zu halten. Rückblickend fühlt es sich so an, als seien die letzten beiden Alben die Vorbereitungen zu diesem gewesen. Auf jeden Fall ist es für uns die bisher erfüllendste Arbeit. Wir hoffen, dass Ihr das genauso seht, sobald Ihr es hören könnt. Und jetzt weiter mit den Aufnahmen!“

Foto: Anne Swallow