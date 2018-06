Metal Allegiance – zweites Album kommt mit illustrer Gästeliste

23.06.2018

Das Allstar-Projekt METAL ALLEGIANCE, an dem u.a. TESTAMENT-Gitarrist Alex Skolnick, der ehemalige DREAM THEATER-Drummer Mike Portnoy und MEGADETH-Bassist Dave Ellefson beteiligt sind, wird am 7. September ein neues Album mit dem Titel „Volume II – Power Drunk Majesty“ veröffentlichen. Mit „Mother Of Sin“ gibt es schon jetzt einen neuen Song:

Die Liste der Gastmusiker umfasst diesmal Trevor Strnad [THE BLACK DAHLIA MURDER], John Bush [ARMORED SAINT], Bobby „Blitz“ Ellsworth [OVERKILL], Mark Tornillo [ACCEPT], Max Cavalera [SOULFLY], Floor Jansen [NIGHTWISH] und Johan Hegg [AMON AMARTH]. Zudem kehren auf dem zweiten METAL ALLEGIANCE-Albbum Mark Oseguesda [DEATH ANGEL] und Troy Sanders [MASTODON] zurück.

Das neue METAL ALLEGIANCE-Album wurde in Zusammenarbeit von Mark Menghi und Alex Skolnick und der Hilfe von Mark Lewis aus den „MRL Studios“ produziert. Für das Artwork wurde Künstler Marcelo Vasco herangezogen, der schon für Größen wie SLAYER, MACHINE HEAD, SOULFLY und HATEBREED arbeitete.

Album VÖ: 07.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Accuser [Feat. Trevor Strnad]

02. Bound By Silence [Feat. John Bush]

03. Mother Of Sin [Feat. Bobby Blitz]

04. Terminal Illusion [Feat. Mark Tornillo]

05. King With A Paper Crown [Feat. Johan Hegg]

06. Voodoo Of The Godsend [Feat. Max Cavalera]

07. Liars & Thieves [Feat. Troy Sanders]

08. Impulse Control [Feat. Mark Osegueda]

09. Power Drunk Majesty [Part I] [Feat. Mark Osegueda]

10. Power Drunk Majesty [Part II] [Feat. Floor Jansen]

Foto: Tom Couture