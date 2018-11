Metal Church – präsentieren Video zu „By The Numbers“

17.11.2018

Die Speed Metal-Schwergewichter METAL CHURCH haben mit „By The Numbers“ einen weiteren neuen Song inklusive Video veröffentlicht. Die Nummer kommt abermals von ihrem neuen Album „Damned If You Do“, das am 7. Dezember über das Label Rat Pack Records in die Läden kommen wird. Hier der versprochene Track:.

Die Band selbst verspricht auf „Damned If You Do“ eine Mischung der beiden METAL CHURCH-Klassiker „The Human Factor“ und „Blessing In Disguise“. Es ist zudem das erste Album der Truppe, auf dem Drummer Stet Howland zu hören ist, den die Band aus den Reihen von W.A.S.P. rekrutierte.

METAL CHURCH-Gitarrist Kurdt Vanderhoof über das neue Album: „Es fühlt sich wie eine sehr starke Aussage darüber an, worum es bei METAL CHURCH schon immer ging. Es ist ein hartes und aggressives Old School Metal-Album, das gleichzeitig ein hohes Level an Musikalität und sensible Melodien enthält.“

Album VÖ: 07. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Damned If You Do

02. The Black Things

03. By The Numbers

04. Revolution Underway

05: Guillotine

06. Rot Away

07. Into The Fold

08. Monkey Finger

09. Out Of Balance

10. The War Electric

Line-Up

Mike Howe – Vocals

Kurdt Vanderhoof – Guitar

Stet Howland – Drums

Steve Unger – Bass

Rick Van Zandt – Guitar

Foto: Melissa Castro