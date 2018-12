Metal Inquisitor – stellen neue Single „Beyond Nightmares“ ins Netz

17.12.2018

Die Koblenzer Old School Heavy Metal-Meister METAL INQUISITOR haben mit „Beyond Nightmares“ einen ersten Song von ihrem nächsten Album veröffentlicht. Die auf den Titel „Panopticon“ getaufte Platte der rheinland-pfälzischen Traditionsmetaller wird am 18. Januar 2019 über ihr langjähriges Label Massacre Records in die Läden kommen.

Für den Mix ihres neuesten Albums wendeten sich METAL INQUISITOR ans „Gates Of Dawn“-Studio, das Mastering übernahmen die „HOFA Studios“ in Karlsdorf-Neuthard. Für das Artwork von „Panopticon“ verpflichtete die Band erneut Dimitar Nikolov, der bereits seit „Unconditional Absolution“ [2010] für die Truppe malt.

Album VÖ: 18. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Free Fire Zone

02. Change Of Front

03. Beyond Nightmares

04. Trial By Combat

05. Shock Tactics

06. Re-Sworn The Oath

07. Scent Of Fear

08. War Of The Priests

09. Discipline And Punish

Line-Up

El Rojo – Vocals

Blumi – Guitars

T.P. – Guitars

Cliff Bubenheim – Bass

Havoc – Drums

Foto: Metal Inquisitor