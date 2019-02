Metaleros Festival – Volume 1 startet u.a. mit Scanner und Space Chaser

04.02.2019

Mit dem „Metaleros“ will sich ein weiteres Underground-Festival im bayrischen Süden etablieren. Runde eins startet am 26. Oktober 2019 im „Gleis 1“ in Unterschleißheim bei München. Mit den Speed Metal-Urgesteinen SCANNER sowie den Berliner Thrashern SPACE CHASER haben die Veranstalter bereits zwei starke Zugpferde verpflichtet.

Weitere Unterstützung kommt aus der Region, denn mit den Epic Speed Metallern SKULLWINX sowie den Münchner Traditionsmetallern REVEREND HOUND konnten Acts aus der näheren Umgebung gewonnen werden. Noch weiter südlich sind SIGN OF THE JACKAL zu verorten, denn die Female Fronted Metaller kommen aus dem italienischen Trento.

Tickets sind für entspannte 12 Euro zu haben, der Ticketvorverkauf beginnt am 8. Februar über OK Ticket. Am Festivaltag öffnet das „Gleis 1“ sein Türen für alle Besucher um 17:30 Uhr. Weitere Infos und stetige Updates verspricht das „Metaleros“ über seine Facebook-Seite.

Foto: Metaleros