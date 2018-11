Methedras – neues Album „The Vetriloquist“ kommt im Dezember

20.11.2018

Die italienischen Death/Thrasher METHEDRAS werden im Dezember ein neues Album veröffentlichen. Die nächste Platte der Formation trägt den Titel „The Vetriloquist“ und wird am 7. Dezember über Massacre Records erscheinen. Die Truppe unterschrieb erst im September bei der deutschen Plattenfirma.

Für Mix und Mastering ihres neuen Album „The Ventriloquist“ wandten sich METHEDRAS an das in San Marino befindliche „Domination Studio“ [u.a. MICHAEL ROMEO, LUCA TURILLI’S RHAPSODY]. Beim Clip zu ihrem Song „A Deal With The Devil“ führte Regisseur Maurizio Del Piccolo Regie.

Album VÖ: 07. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. A Deal With The Devil

02. Sham Knockout

03. Blind

04. Dead Silence

05. Fire Within

06. Stab Me Again

07. Alive Or Convict

08. Sleepwalking

09. Into The Maze

10. Watch Me Fall

Line-Up

Claudio Facheris – Vocals

Daniele Colombo – Guitars

Andrea Bochi – Bass

Daniele Gotti – Drums

Foto: Silvia Belloni